Antignano posti auto per residenti in piazza Castello e via della Salute | Così recuperiamo i 50 persi con la ciclopista in via Pendola

Antignano si appresta a rivoluzionare la mobilità e la qualità della vita dei residenti. A partire dal 30 giugno, Piazza del Castello e un tratto di via della Salute diventeranno zone di sosta riservata ai residenti, recuperando così i 50 posti persi con la ciclopista in via Pendola. Questa innovazione, in fase sperimentale per luglio e agosto, punta a favorire la comodità e l'accessibilità nel cuore del quartiere, migliorando il vivere quotidiano.

Piazza del Castello e un tratto di via della Salute, quello compreso tra via Mondolfi e via Pendola. Sono queste le strade individuate dall'amministrazione comunale dove, a partire dal prossimo 30 giugno e in fase sperimentale per i mesi di luglio e agosto, sarà istituita una zona a sosta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Con il contrassegno si può parcheggiare solo in piazza del Castello e in via della Salute Il nuovo contrassegno, denominato “Antignano”, è gratuito per tutte le auto del nucleo familiare. La ZSC sarà in piazza del Castello e via della Salute (nel tratto compres Vai su Facebook

Antignano, zsc per recuperare 50 posti auto persi con la ciclovia; Livorno, anziano con la stufa provoca un rogo nel suo appartamento; Antignano, parte la sperimentazione della ZSC: sosta riservata ai residenti nei mesi estivi.

