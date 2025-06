Anticipazioni Una voce per Padre Pio gli ospiti di Mara Venier del 28 giugno

Prepariamoci a vivere un’emozionante serata di musica, fede e solidarietà con “Una voce per Padre Pio”, l’appuntamento che da 26 anni illumina i cuori degli italiani. Sabato 28 giugno, Mara Venier ci accoglierà in una cornice unica, dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, portando in scena una serata indimenticabile all’insegna di speranza e impegno sociale. Non mancate, perché questa edizione promette ancora emozioni straordinarie…

Ventisei anni di emozioni, musica e solidarietà. Sabato 28 giugno, in prima serata su Rai 1, torna Una voce per Padre Pio, lo storico appuntamento televisivo costruito tra intrattenimento, fede e impegno sociale. A guidarci, come una padrona di casa familiare e rassicurante, sarà ancora una volta Mara Venier, volto amatissimo della televisione italiana. L'evento sarà trasmesso dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, luogo simbolo della spiritualità di San Pio. Una voce per Padre Pio, le anticipazioni del 28 giugno. L'edizione 2025 di Una voce per Padre Pio sarà impreziosita da una line up che unisce nomi storici della musica italiana a voci emergenti, tutte pronte a regalare interpretazioni uniche.

