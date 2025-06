Anticiclone Pluto porta caldo record domenica 29 giugno | 21 città da bollino rosso l' afa durerà per giorni

Se pensavate che l’estate si fosse già scatenata, preparatevi: l’anticiclone Pluto sta portando temperature da record, con 21 città in allerta rossa e picchi fino a 40°C. Domenica 29 giugno sarà una giornata torride, ma la canicola non si ferma qui: l’afa durerà ancora per giorni, mettendo a dura prova il benessere di tutti. È il momento di proteggersi e restare informati sui comportamenti da adottare durante questa ondata di caldo eccezionale.

