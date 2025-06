Anteprima delle qualifiche del Grand Prix austriaco e quote di scommesse F1

Cari appassionati di Formula 1, preparatevi a vivere l’emozione del Gran Premio austriaco sul leggendario Red Bull Ring! Con le qualifiche ormai alle porte, analizzando le quote di scommessa e le prestazioni passate, potrete scoprire chi potrebbe dominare questa sfida e quali sorprese ci riserverà il week-end. Restate con noi per un’anteprima completa e ricca di spunti interessanti che potrebbero fare la differenza!

Il round 12 della stagione di Formula 1 si svolge sul Red Bull Ring per il Gran Premio austriaco. La scorsa stagione ha visto George Russell passare da P3 sulla griglia per assicurarsi la vittoria della gara e, a seguito di una performance sicura di Montreal l'ultima volta, il 27enne sarà fiducioso per un altro sabato di successo. Prima delle qualifiche del Grand Prix austriaco, noi a 101Greatgoals abbiamo dato un'occhiata ai migliori siti e offerte di scommesse di F1.

