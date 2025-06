Una vivace protesta ha animato Venezia, con circa 700 persone che hanno sfilato contro Jeff Bezos e la sua presenza nella città, spostando l’attenzione su temi di sostenibilità e diritti. Mentre il corteo si concludeva con un rumoroso saluto alla coppia miliardaria e ai vip, il messaggio dei manifestanti rimane forte: Venezia non può essere solo uno scenario per eventi mondani, ma un luogo di valore e rispetto. La loro voce si farà ascoltare.

La protesta, nutrita, alla fine c'è stata. Circa 700 persone - forse qualcuna in più - sono sfilate a Venezia nel corteo anti-Bezos, quando ormai mancava solo il party all'Arsenale, in serata, prima del 'ciao-ciao' della miliardaria coppia e dei loro amici vip alla laguna. La parte dei protagonisti oggi se la sono presa i manifestanti della piattaforma ' No space for Bezos ', 'No space for war' che in questi giorni hanno fatto da contrappunto polemico ad ogni festa e cerimonia di Mister Amazon e consorte, arrabbiati per l'uso stile Disneyland di una città, Venezia, fragile e in cerca di una vera identità che non sia quella turistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net