Anna Tatangelo incinta | spoilerato il sesso del bebè

Anna Tatangelo, fresca di annunci emozionanti, si prepara ad accogliere il suo secondo bebè. Ma il grande dubbio tra fans e media ora riguarda il sesso del nascituro: sarà un maschietto o una femminuccia? Un piccolo spoiler ha già acceso le speculazioni. Scopriamo insieme le ultime novità sulla dolce attesa della cantante di Sora, che si rivela sempre più emozionante e ricca di sorprese.

Maschietto o femminuccia per Anna Tatangelo? C'è stato un piccolo spoiler sul sesso del secondo figlio della cantante di Sora. Ma facciamo un passo alla volta. Solo qualche giorno fa la 38enne ha annunciato a sorpresa la sua gravidanza numero due dopo il figlio Andrea nato nel 2010 dalla. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - sesso - incinta

Anna Tatangelo incinta: il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno - Anna Tatangelo sta per diventare mamma per la seconda volta, un momento di gioia condiviso con dolcezza attraverso una foto in bianco e nero su Instagram, che immortala il suo pancione.

"Ecco il sesso del bebè, la sorella l'ha spifferato". Anna Tatangelo incinta, la notizia del fiocco dopo la festa in famiglia Vai su Facebook

Translate postAnna Tatangelo incinta, trapela il sesso del nascituro: la conferma della sorella Vai su X

Anna Tatangelo incinta, trapela il sesso del nascituro: la conferma della sorella; Anna Tatangelo aspetta un bimbo o una bimba? Svelato il sesso; Anna Tatangelo incinta, parla il fratello: la verità sul fidanzato Giacomo Buttaroni.

Anna Tatangelo incinta, trapela il sesso del nascituro: la conferma della sorella - Dopo l’annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo, arriva una nuova indiscrezione sul sesso del nascituro. Scrive fanpage.it

Anna Tatangelo incinta, la tenera reazione del figlio Andrea D'Alessio (ma papà Gigi resta in silenzio) e gli auguri dei vip - Con un post a sorpresa mercoledì 18 giugno 2025, la cantante ha annunciato che diventerà mamma per la seconda volta. Come scrive msn.com