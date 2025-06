Anjorin conteso tra il Torino e la Fiorentina

L'attenzione del mercato si concentra su Tino Anjorin, il giovane talento in uscita dall’Empoli, conteso tra Fiorentina e Torino. Entrambe le squadre sognano di assicurarsi le sue prestazioni, ma le trattative sono ancora in fase calda e ricche di colpi di scena. Chi avrà la meglio? L’ultimo aggiornamento potrebbe decidere il futuro di Anjorin e cambiare gli equilibri della prossima stagione. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Altri passi avanti nei movimenti di mercato in uscita da Empoli: sembra delinearsi una corsa a due tra Fiorentina e Torino per l'acquisto di Tino Anjorin (nella foto), coi viola che hanno già preso contatti col patron Corsi – che avrebbe rifiutato una prima offerta inferiore ai 10 milioni richiesti –; il Torino, dal canto suo, è alla ricerca di un sostituto per il partente Samuele Ricci, ex talento azzurro finito nel mirino del Milan. L'ultimo nome fatto in casa Cagliari è invece quello di Giuseppe Pezzella, che piace molto agli isolani, forti del fatto di poter ottenere un prezzo contenuto a causa della retrocessione dell'Empoli.

