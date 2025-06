Anghiari si appresta a vivere l’edizione 2025 del Palio della Vittoria

Anghiari si prepara ad accogliere con entusiasmo l’edizione 2025 del Palio della Vittoria, un appuntamento che unisce storia, cultura e passione. Domenica 29 giugno, il paese rivivrà la storica Battaglia di Anghiari del 1440, simbolo di coraggio e orgoglio toscano, arricchito dal mistero che avvolge l’opera di Leonardo Da Vinci. Un evento imperdibile che promette emozioni e suggestioni indimenticabili per tutta la comunità e i suoi ospiti.

Arezzo, 28 giugno 2025 – . Il XXI atto dell'era moderna si svolgerà infatti domenica 29 giugno a memoria eterna della Battaglia di Anghiari, combattuta nel 1440, scontro decisivo nel ridefinire i confini della Toscana e divenuto celebre anche grazie alla misteriosa opera di Leonardo Da Vinci. La manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Palio della Vittoria, si aprirà con la rievocazione storica caratterizzata dall'ingresso in Piazza Baldaccio dei Sindaci, dei cavalieri, dei cortei storici di Anghiari, Sansepolcro, Firenze e Arezzo e culminerà al calar del sole con la "corsa più pazza del mondo".

