Ange-Yoan Bonny all’Inter | è fatta per 24 milioni Visite mediche contratto fino al 2030 e il ruolo chiave di Chivu nel colpo di mercato nerazzurro

L’Inter si prepara ad annunciare ufficialmente l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, acquisito per 24 milioni con un contratto fino al 2030. Dopo le visite mediche, il calciatore si appresta a diventare una pedina fondamentale nel progetto nerazzurro, con il supporto strategico di Chivu nel colpo di mercato. L’attesa è ormai al termine: l’ufficialità è questione di ore, e i tifosi nerazzurri possono già sognare in grande.

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma Ange-Yoan Bonny è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'avverbio "virtualmente" è destinato a svanire nel giro di poche ore, il tempo necessario per sistemare le

Calciomercato Inter, passi avanti per Ange-Yoan Bonny - L'Inter sta compiendo significativi progressi nel calciomercato, puntando su Angélo Bonny per rinforzare il reparto offensivo.

Inter-Bonny, affare da 24 milioni. Chivu lo vuole già al Mondiale? - L’attaccante francese classe 2003 è vicinissimo a vestirsi di nerazzurro e nelle prossime ore può arrivare il via libera definitivo. Lo riporta msn.com

Bonny all'Inter: dettagli sulle visite e sulla possibilità di vederlo negli USA - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com