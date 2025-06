Andrea Prati è il nuovo presidente del Rotary

Andrea Prati, architetto di Gambettola, ha assunto con entusiasmo la guida del Rotary Club Valle del Rubicone. Alla cerimonia a Villa Malatesta, ha preso il testimone dal presidente uscente Nicola Giorgetti, pronto a portare nuove energie e visioni. Con una carriera ricca di restauri storici e progetti innovativi, Prati si appresta a scrivere un nuovo capitolo di impegno e solidarietà . Il suo mandato promette iniziative di grande impatto per la comunità .

Andrea Prati, architetto di Gambettola, è il nuovo presidente del Rotary Club Valle del Rubicone. Il passaggio delle consegne dal presidente uscente Nicola Giorgetti è avvenuto a Villa Malatesta a Poggio Torriana. Andrea Prati, 61 anni, laureato in architettura a Firenze nel 1989 presso con 110 e lode, è noto per una decina di progetti di restauro di chiese, pievi e palazzi storici oltre a progetti industriali, edifici scolastici, di civile abitazione e opere stradali. Andrea Prati è stato docente per l'Afpg laboratorio di disegno assistito parametrico presso Unibo Facoltà di Architettura di Cesena.