Andrea Pennacchi e il matrimonio di Bezos | Un’americanata poi comprerà il Colosseo?

Andrea Pennacchi, brillante attore e narratore, denuncia l'atteggiamento di Jeff Bezos, descritto come «crudele» e poco rispettoso delle tradizioni veneziane. La sua scelta di un matrimonio "americanato" e la costrizione degli ospiti a seguirlo in un luogo così speciale come Venezia sembrano una mancanza di sensibilità. Pennacchi, che tornerà questa autunno con il suo spettacolo "Alieni in laguna", ritiene questa ingerenza una vera scortesia che rischia di rovinare il suo debutto.

Jeff Bezos è «crudele». Poteva sposarsi ovunque e invece obbliga tutti «a seguirlo in una fornace». Perché «da Venezia, a fine giugno, scappano anche le pantegane: costringerà tutti a spendere un patrimonio in lavanderia e Trump lo farà divorare da un granchio blu». Andrea Pennacchi in autunno debutterà proprio a Venezia con lo spettacolo Alieni in laguna. E ritiene una scortesia quella di mister Amazon: «Bruciarmi così il debutto ricorrendo perfino a un bestiario reale». Sul matrimonio ha le idee chiare: «Io sono un guitto e per me la domanda è una sola: quanti schei? Tre milioni per la salvaguardia di Venezia? Taccagno e vergogna». 🔗 Leggi su Open.online

