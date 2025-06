Andrea Capobianco | Vogliamo chiudere il viaggio nel modo migliore siamo tra le prime d’Europa con pieno merito

nostro valore e della nostra forza di reagire. Ora, più che mai, dobbiamo unire le forze e dare il massimo per scrivere un capitolo indimenticabile nella storia del nostro basket femminile. La finalissima contro la Francia rappresenta un’occasione unica: non lasciamo sfuggire questa chance di riscrivere il nostro destino e di tornare sul podio europeo, portando a casa un traguardo che rimarrà negli annali.

Suona ancora la carica Andrea Capobianco. Il coach dell’Italbasket femminile lancia la squadra azzurra in vista di una finale 3°-4° posto degli Europei che vale ancora storia: contro la Francia c’è la possibilità di tornare sul podio continentale dopo trent’anni. Così il tecnico azzurro alla FIP: “ C’è dispiacere nella squadra e nello staff per la sconfitta col Belgio ma allo stesso tempo proprio questo ko ci deve dare la consapevolezza del livello che abbiamo raggiunto e di quanto di buono stiamo facendo. Siamo tra le prime quattro d’Europa con pieno merito. Non finirò mai di ringraziare l’impegno tecnico, fisico e mentale di tutte le Azzurre a partire dal primo giorno di raduno “. 🔗 Leggi su Oasport.it