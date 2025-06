Ancora una sparatoria a Rozzano ferito un 30enne | è in gravissime condizioni

Una crescente escalation di violenza scuote Rozzano, con un’altra sparatoria che si aggiunge alle tre già registrate in un mese. Questa volta, un uomo di 30 anni è stato ferito gravemente e ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale Humanitas. La comunità si chiede quanto ancora si possa tollerare questa spirale di aggressioni. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le implicazioni di questa drammatica escalation.

Una sparatoria in strada a Rozzano ha coinvolto un uomo di circa 30 anni, ferito da un colpo di arma da fuoco alla schiena in via dei Glicini.

Un paziente è stato dimesso, l'altro è stato operato e, al momento, si trova in prognosi riservata, in gravi condizioni all'Humanitas di Rozzano

