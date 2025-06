Ancora un incidente in via Garibaldi due moto a terra dopo uno scontro

Ancora un incidente sconvolge via Garibaldi, teatro di una tragedia recente: due moto coinvolte e veicoli a terra dopo uno scontro. La strada, già tristemente nota per la perdita di Gabriele Cavò, torna a essere protagonista di un episodio che desta preoccupazione tra cittadini e autorità . Le dinamiche sono ancora da chiarire, ma l’evento sottolinea l’urgenza di rafforzare la sicurezza stradale. La comunità si chiede: come prevenire future tragedie?

Ancora un incidente stradale in via Garibaldi, già teatro due notti fa della tragedia costata la vita al 17enne Gabriele Cavò. Intorno alle 16 una motocicletta e uno scooter si sono scontrati mentre percorrevano la carreggiata in direzione sud nei pressi dell'incrocio con viale Gioistra. Secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

