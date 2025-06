Ancora sulla toponomastica La replica dell’ANPI di Benevento a Mastella

Nel cuore di Benevento, la disputa sulla toponomastica riaccende il dibattito tra ANPI e sindaco Mastella. La questione, al centro delle polemiche, coinvolge non solo il nome di piazza Matteotti, ma anche i valori storici e civili che rappresentano la memoria collettiva. È uno scontro che va oltre le parole, riflettendo sulle radici identitarie della città. Scopriamo insieme le motivazioni di entrambe le parti in questa difficile discussione.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Anpi sulla questione toponomastica: "Il sindaco Mastella, in risposta al comunicato della sezione dell'ANPI sulla toponomastica di Benevento, pubblicato dai giornali il 26 giugno, asserisce che lo si ritiene responsabile del cambiamento del nome di Piazza Matteotti in Piazza Santa Sofia; sostiene che la sezione ha «preso lucciole per lanterne», che ha un approccio ideologico e fazioso, che produce «autentiche mistificazioni della realtà». Dispiace che il sindaco usi questi toni per replicare a una nota che è pacata e civile tanto nel contenuto quanto nella forma.