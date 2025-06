Ancora rifiuti e inciviltà in Piazza Gloriosi a Torrione | le foto

Ancora una volta, Piazza Gian Camillo Gloriosi a Torrione si ritrova sommersa da rifiuti e degrado, un’immagine che spezza il cuore di chi vede una comunità privata della sua bellezza e sicurezza. Le foto di Guglielmo Gambardella documentano un problema che riguarda tutti noi: il rispetto per il nostro ambiente e il nostro territorio. È ora di agire e chiedere un cambiamento concreto, perché la piazza è di chi ci vive e delle future generazioni.

Ancora spazzatura e degrado in Piazza Gian Camillo Gloriosi a Torrione. Come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella, rifiuti di ogni genere sono sparsi – per colpa dei soliti incivili – sul marciapiede e all’interno delle aiuole. La piazza è frequentata quotidianamente da famiglie con bambini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

