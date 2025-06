Ancona la società annuncia l' ingresso di Emanuele Pesaresi nello staff tecnico del club

L’Ancona si arricchisce di un tassello importante: Emanuele Pesaresi entra nello staff tecnico del club, portando con sé un bagaglio di esperienza e passione. Anconetano doc e figura iconica del passato biancorosso, Pesaresi torna a casa per condividere la sua competenza con mister Maurizi. Un ritorno che promette di rafforzare il legame tra il passato e il futuro del club, puntando a nuove vittorie e successi.

ANCONA – L’Ancona annuncia la presenza di Emanuele Pesaresi nello staff tecnico a disposizione di mister Agenore Maurizi. Anconetano doc classe 1976, da calciatore Pesaresi è stato un difensore cresciuto calcisticamente proprio nelle fila biancorosse, facendo l'esordio in prima squadra in Serie B. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

