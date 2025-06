Anche l’intelligenza artificiale può essere usata per diffondere paura e disinformazione

L’intelligenza artificiale, come ogni grande innovazione, porta con sé opportunità e sfide. Con l’ultimo modello di Google, Veo 3, possiamo creare contenuti incredibilmente realistici, ma attenzione: questa stessa potenza può essere usata anche per diffondere paura e disinformazione. È fondamentale imparare a interpretare correttamente i contenuti generati dall’AI, distinguendo tra realtà e manipolazione, perché il vero rischio non sta nella tecnologia, ma in come la utilizziamo.

di Matteo Pagliuso Veo 3, uscito nel maggio 2025, è l’ultimo modello di intelligenza artificiale di Google capace di generare dei video di altra qualità con un audio. I temi che riguardano l’intelligenza artificiale sono tanti, si potrebbe trattare dei costi ecologici di quest’ultima, di tutta l’acqua che serve per raffreddare i generatori, etc., però qui vorrei trattare di qualcos’altro, ovvero, di come si deve interpretare il contenuto che viene generato con Veo 3 e che vediamo sui social. Mentre OpenAi si concentrava sulla generazione di immagini, Veo 3 è riuscito a creare video realistici dove l’ambiente, la voce, i suoni sono quasi perfettamente correlati ai personaggi che hanno morfologie e facce diverse e che interagiscono tra loro e in cui ci sono anche movimenti di telecamera realistici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anche l’intelligenza artificiale può essere usata per diffondere paura e disinformazione

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - essere - usata

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

I sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale come ChatGpt non riescono a capire davvero che cosa sia un fiore e che cosa rappresenti per un essere umano: il problema è che tutto ciò che i chatbot sanno arriva da parole e in alcuni casi da immagini, e queste inf Vai su Facebook

Intelligenza artificiale: quanto inquina? Negli ospedali è sempre più utilizzata; Tumori: così l’intelligenza artificiale può aiutare i pazienti; L’intelligenza artificiale può essere più persuasiva degli esseri umani nei dibattiti: lo dice la scienza.

Settori dove l’intelligenza artificiale è più utilizzata: come cambierà il lavoro? - Dove l'intelligenza artificiale generativa è più utilizzata: ecco i settori che già la stanno integrando come alleato dei dipendenti e come cambia il mondo del lavoro. Secondo tecnologia.libero.it

Ddl intelligenza artificiale approvato alla Camera: ecco cosa cambia davvero - Il nuovo DDL sull'Intelligenza artificiale solleva dubbi e polemiche: tra regole, etica e innovazione, ecco cosa prevede la proposta e quali potrebbero essere le sue conseguenze. Riporta notizie.it