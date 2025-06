Anche l’economia toscana soffre incertezze e tensioni mondiali | lo conferma il rapporto Irpet

In un panorama globale segnato da protezionismo e tensioni geopolitiche, anche l'economia toscana si trova ad affrontare sfide significative. Il rapporto IRPET evidenzia come questa regione, pur mostrando segnali di tenuta, non sia immune dalle incertezze che attraversano il mondo. La resilienza dimostrata è un segnale positivo, ma è fondamentale capire come evolverà questa situazione complessa e in continua trasformazione.

FIRENZE – Fragilità e incertezza sono gli elementi che influenzano il contesto economico attuale, ad incidere maggiormente sono le politiche protezionistiche e le costanti tensioni geopolitiche, in un quadro di mutamento nel tessuto delle relazioni internazionali destinato ad avere ricaduta certa sul Pil mondiale (-3%). Anche l’economia toscana è messa alla prova, mostrando tuttavia capacità di buona tenuta seppur in un contesto generale di rallentamento. È quanto emerso in occasione della a presentazione del rapporto Irpet sull’andamento economico della Toscana, dal titolo: Dalla globalizzazione al protezionismo, i riflessi economici e sociali ieri (26 giugno) in sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

