Anche il M5s al presidio di Sigonella per la pace

Anche il M5S si schiera a favore della pace partecipando attivamente al presidio di Sigonella, promosso dalla Rete siciliana contro la guerra e per il disarmo. Un gesto forte che testimonia l’impegno del Movimento per una Sicilia e un’Italia più pacifiche e consapevoli. La presenza di rappresentanti politici di rilievo sottolinea come la lotta per la pace sia una priorità condivisa. La mobilitazione continua, perché ogni voce conta nella costruzione di un futuro senza conflitti.

“Anche il M5S ha partecipato oggi al presidio di Sigonella promosso dalla Rete siciliana contro la guerra e per il disarmo. Erano presenti in rappresentanza del Movimento il coordinatore siciliano Nuccio Di Paola, le deputate regionali Lidia Adorno e Jose Marano e il deputato alla Camera Luciano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

