Anche il M5s al presidio di Sigonella per la pace

Uniti per la pace, anche il M5S si è fatto sentire a Sigonella, partecipando al presidio promosso dalla Rete siciliana contro la guerra e per il disarmo. La presenza di rappresentanti del Movimento sottolinea l’impegno condiviso verso un futuro di dialogo e armonia. In un momento cruciale come questo, la voce di tutti conta: insieme possiamo fare la differenza.

“Anche il M5S ha partecipato oggi al presidio di Sigonella promosso dalla Rete siciliana contro la guerra e per il disarmo. Erano presenti in rappresentanza del Movimento il coordinatore siciliano Nuccio Di Paola, le deputate regionali Lidia Adorno e Jose Marano e il deputato alla Camera Luciano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: presidio - sigonella - pace - camera

Anche il M5s al presidio di Sigonella per la pace - Anche il M5S si schiera a favore della pace partecipando attivamente al presidio di Sigonella, promosso dalla Rete siciliana contro la guerra e per il disarmo.

Sigonella: la Sicilia dice no alla guerra e si mobilita per la pace. Sabato mattina presidio dinanzi la base militare americana da parte di diverse... Vai su Facebook

Anche il M5s al presidio di Sigonella per la pace; Manifestazione per la pace a Sigonella; Meloni: fiduciosi nella tregua in Iran. Caos è crescente ma non è generato da Trump.

Manifestazione per la pace a Sigonella, presente la delegazione del M5s. Di Paola: “Silenzio di Schifani sul tema inaccettabile” - Anche il M5s ha partecipato oggi al presidio di Sigonella promosso dalla Rete siciliana contro la guerra e per il disarmo. Segnala ilsicilia.it

Manifestazione per la pace a Sigonella - “Oggi come allora, diciamo NO alla Sicilia come piattaforma di guerra”, ha detto il segretario Dem Anthony Barbagallo ricordando Pio La Torre ... Riporta grandangoloagrigento.it