Anacleto Colombiano nuovo presidente della Provincia di Caserta | eletto con il 54,6% dei voti

Con un entusiasmo crescente, Anacleto Colombiano si appresta a guidare la Provincia di Caserta con il 54,67% dei voti, conquistando così la fiducia di una maggioranza. Il suo trionfo segna una svolta significativa nel panorama politico locale, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo e l’innovazione. Riuscirà Colombiano a mantenere alta la promessa di cambiamento e a consolidare il suo ruolo di leader? La sua sfida è appena iniziata.

Anacleto Colombiano è il nuovo presidente della Provincia di Caserta. Il sindaco di San Marcellino è stato eletto con il 54,67% dei voti (50.709 voti ponderati). Antonio Mirra, sindaco di Santa Maria Capua Vetere, ha raccolto il 32,76% delle preferenze (30.390), rimediando la seconda sconfitta in altrettante tornate elettorali (nel 2021 fu battuto dall’ex presidente Magliocca, dimessosi a fine 2024 dopo essere rimasto coinvolto in un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere), mentre il sindaco di Alvignano, Angelo Di Costanzo, il 12,57% (11.662). Per le elezioni di secondo grado del presidente della Provincia di Caserta erano chiamati a votare i rappresentanti (sindaci e consiglieri comunali) di 100 comuni, per un totale di 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it