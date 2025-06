Amichevoli Fiorentina estate 2025 | calendario date e orari dei match in programma

La Fiorentina si prepara all'estate 2025 con entusiasmo, svelando il calendario delle amichevoli pre-stagionali durante il ritiro. Tra nuovi inizi e qualche incognita sulla guida tecnica, i tifosi sono impazienti di scoprire le sfide che attendono i viola. Scopri tutte le date, gli orari e i match in programma, perché questa estate promette emozioni da non perdere per il futuro del club.

Il club viola √® gi√† al lavoro per la prossima stagione. Infatti ha reso noto attraverso i propri canali social, il calendario delle amichevoli estive della Fiorentina previste durante il ritiro. Club viola, che nel frattempo, si trova senza un allenatore. Infatti, la storia con Raffaele Palladino¬†si √® chiusa subito dopo la fine del campionato, . Potrebbe interessarti:. Dove vedere Fiorentina-Real Vicenza, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: amichevoli - fiorentina - estate - calendario

Fiorentina: ferie dopo Udine, ritiro estivo al Viola Park e amichevoli prestigio - Dopo la trasferta di Udine, la Fiorentina entrerà in un periodo di ferie e ritiro estivo al Viola Park, con amichevoli di prestigio.

? #fiorentina; il calendario delle amichevoli della squadra viola #seriea Vai su X

PER QUEST'ANNO NON CAMBIARE… Vivi l’estate in perfetto stile laziale con la LINEA MARE 2025! ? Ti aspettiamo nel cuore della Capitale, nel negozio ufficiale in via degli Scipioni 84, Roma ? Oppure ordina comodamente online su ww Vai su Facebook

Amichevoli estive 2025 risultati e calendario: contro chi giocano le squadre di Serie A e dove vederle in tv; Le amichevoli di Serie A, il programma delle partite e tutti i risultati; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: attesa per le amichevoli.

Amichevoli Estive Serie A 2025: Calendario Partite e dove vederle - Quando si giocano le amichevoli di Serie A 2025? Da calcioin.it

Amichevoli estive 2025: calendario e risultati di tutte le squadre di Serie A - Con il calendario, gli orari e la tv delle prime 3 giornate già comunicati, la Serie A inizia a programmare l'estate. Lo riporta calciodangolo.com