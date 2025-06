Ambulanze senza medici Rsa senza infermieri | la sanità pugliese in emergenza

La sanità pugliese si trova in ginocchio, tra ambulanze senza medici e strutture prive di infermieri, mettendo a rischio vite e sicurezza. La situazione critica, con carenze di personale e disorganizzazione, richiede interventi urgenti prima che sia troppo tardi. È il momento di affrontare con decisione una delle crisi più profonde della nostra regione, per ridare speranza e qualità a un sistema sanitario ormai al collasso.

Ambulanze senza medici, strutture senza infermieri. La sanità pugliese è sempre più un colabrodo, tra carenze di personale e difficoltà organizzative che rischiano di compromettere l'efficacia dell'intero sistema. È un grido d'allarme che si leva da più fronti, con due crisi parallele che raccontano di una situazione ormai al limite. Da una parte ci sono i medici del 118 della provincia di Lecce, appena 25 in servizio su un organico previsto di 85. Un numero drammaticamente insufficiente che costringe i professionisti a coprire vaste porzioni di territorio a bordo di automediche, aumentando i tempi di intervento e, con essi, anche i rischi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ambulanze senza medici, Rsa senza infermieri: la sanità pugliese in emergenza

