Ambulanza in ritardo | muore di infarto Mio marito poteva salvarsi?

Una tragedia che avrebbe potuto essere evitata scuote Cesena: un'anziana donna racconta il dramma della perdita del marito, deceduto per un infarto a causa di un'ambulanza arrivata in ritardo. In un’epoca in cui la tecnologia e i servizi di emergenza dovrebbero salvare vite, episodi come questo sollevano domande sulla tutela dei cittadini. È fondamentale fare luce su queste storie per prevenire future tragedie e garantire interventi tempestivi.

Cesena, 28 giugno 2025 – "Voglio rendere nota la vicenda che ha portato alla morte per infarto di mio marito, perché nel 2025 non possono accadere cose del genere, e se accadono una volta si deve fare in modo che non accadano mai più". Chi parla è una signora di oltre sessant’anni che nell’aprile scorso ha perso il marito per un infarto cardiaco. "Mio marito aveva avuto un infarto un mese prima nella nostra abitazione, che è proprio nel centro di Gatteo – racconta – e l’avevo accompagnato in auto al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena; qui lo avevano trasferito all’Ospedale di Rimini, dove gli avevano praticato un’angioplastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ambulanza in ritardo: muore di infarto. “Mio marito poteva salvarsi?”

