Ambiente | repowering eolico e solare per Sardegna 100% green

La Sardegna si prepara a diventare l’isola verde del Mediterraneo grazie a progetti di repowering eolico e solare, puntando su un futuro sostenibile, competitivo e rispettoso del suo patrimonio. Con una visione ambiziosa, l’isola si impegna a raggiungere l’indipendenza energetica, ridurre i costi delle bollette e tutelare l’ambiente. È il momento di trasformare questa potenzialità in realtà concreta, creando un modello di sviluppo che possa fare da esempio.

Ambiente: la Sardegna ha già oggi tutte le carte in regola per diventare l’isola verde nel cuore del Mediterraneo, costruendo un modello di sostenibilità equa e giusta, puntando con decisione sulle fonti energetiche rinnovabili a costo zero per affermare la sua indipendenza energetica, abbattere la spesa in bolletta per produzioni industriali e famiglie sarde, salvaguardando con criterio e concretamente il patrimonio storico e naturale dell’Isola. È questo lo scenario emerso dagli interventi del convegno “Sardegna 100% rinnovabile: sogno o realtà” organizzato a Sassari da SAPER – Sardi per le rinnovabili, e FIMSER – Federazione italiana mediatori sociali energie rinnovabili, che ha messo insieme nel dibattito istituzioni, docenti universitari, esperti del settore e associazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ambiente: repowering, eolico e solare per Sardegna 100% green

