Amatori | i primi verdetti Terrasanta e San Cassiano | kappao con eliminazione Marola vola grazie a un incontenibile Bertucci 5 gol

La tensione si fa palpabile nel Montagna Amatori, con i primi verdetti che emergono dopo un'emozionante penultima serata. Tra sorprese e grandi prestazioni, il girone A ci regala emozioni forti: il Marola travolge il Terrasanta con Bertucci protagonista indiscusso. Ora, mentre alcuni team salutano, altri si preparano ai quarti di finale, promettendo ancora spettacolo e colpi di scena. La competizione entra nel vivo, e il meglio deve ancora venire.

Penultima serata andata in scena per il Montagna Amatori: arrivano i primi verdetti, ed eccoli girone per girone. Partiamo dal girone A: sconfitte per Terrasanta e San Cassiano che sono state eliminate, mentre accedono ai quarti Baiso e Villa Minozzo. Il Marola ha superato per 5-1 il Terrasanta grazie ad un incontenibile Mattia Bertucci (foto): per lui 5 gol (un rigore). Per i locali sigillo di Fontana. Vince anche il Villa Minozzo per 2-1 sul San Cassiano grazie a Rossi e Coli, mentre per gli ospiti gol di Currà. La classifica: Baiso 9, Villa Minozzo 7, Marola 5, San Cassiano 1, Terrasanta 0. Girone B: eliminate Gazze Canossa e Puianello, mentre passano ai quarti Casina, Montalto Donkeys e San Giovanni.