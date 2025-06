Alzarsi in piedi quando entra il prof | tradizione educativa o retaggio autoritario? Il dibattito che spacca la scuola tra rispetto e modernità

Alzarsi in piedi quando entra il professore è un gesto che divide: simbolo di rispetto o retaggio autoritario? Questa ormai antica tradizione scolastica continua a suscitare dibattiti infuocati tra sostenitori dell'educazione rispettosa e chi la considera un'usanza da superare. Ma qual è il suo vero significato nel contesto moderno? Scopriamo insieme le ragioni di questa controversia e come evolverà il ruolo del rispetto in aula.

Un gesto antico quanto la scuola stessa continua a dividere: da una parte chi lo considera un segno di rispetto fondamentale, dall'altra chi lo etichetta come pratica autoritaria da superare. L'alzarsi in piedi all'ingresso del docente in aula rimane uno dei temi più controversi nel mondo dell'educazione, capace di scatenare dibattiti accesi tanto sui social quanto nelle sale professori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: alzarsi - piedi - scuola - rispetto

(? Enea Conti) Il figlio sale su un’altalena, la madre viene multata per il mancato rispetto del regolamento che disciplina l’uso dei giochi nel parco pubblico. È successo a Rimini lo scorso 28 marzo mentre la notizia è del 17 giugno, quando la donna, una 34e Vai su Facebook

Alzarsi in piedi quando entra il prof: tradizione educativa o retaggio autoritario? Il dibattito che spacca la scuola tra rispetto e modernità; Il galateo nelle scuole, a parte il “lei” ai professori, sembrano ormai svanite le vecchie abitudini nelle aule di una volta; Kertesz, l’allenatore-eroe. Salvò la vita a tanti ebrei.

Alzarsi in piedi per il prof: le buone maniere (perdute?) a scuola - Un discorso, quello sul rispetto, che diventa sempre più urgente, perché è l’ingrediente che sembra mancare sempre più, nella scuola. Scrive corriere.it

Il rispetto dell’insegnante parte dalla famiglia. Lettera - Inviato da Mario Bocola – Far tornare il rispetto delle regole a scuola è ormai una questione sacrosanta. Segnala orizzontescuola.it