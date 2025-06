Alvise Nodale tra i finalisti delle Targhe Tenco 2025

Alvise Nodale, talento emergente della scena musicale italiana, si distingue tra i finalisti delle Targhe Tenco 2025, uno dei premi più prestigiosi nel panorama cantautorale. Con il suo album “Gotes”, il cantautore carnico conquista la categoria “Miglior album in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia”, confermando il valore di un progetto profondamente autentico e ricco di significato. Un traguardo che consacra la sua originalità e passione...

SANREMO – È stata annunciata la cinquina dei finalisti delle Targhe Tenco 2025, lo storico riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore. Tra i candidati figura con orgoglio il cantautore carnico Alvise Nodale, che con il suo album “Gotes” entra nella cinquina finale nella categoria “Miglior album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia)”. Un riconoscimento importante per un progetto profondamente radicato nella cultura friulana, ma allo stesso tempo universale nei temi affrontati. Gotes, realizzato con la produzione esecutiva dell’A.C. CulturArti e la produzione artistica di Edoardo De Angelis, è stato pubblicato dall’etichetta Il Cantautore Necessario, distribuito da Egea Music ed edito da Musica del Sud. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Alvise Nodale tra i finalisti delle Targhe Tenco 2025

