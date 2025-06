Alvaro Vitali sarebbe stato ospite al Comedy film festival di Maruggio Tra meno di un mese

Il Comedy Film Festival di Maruggio si appresta ad accogliere una leggenda del cinema italiano: Alvaro Vitali, il famoso attore comico che avrebbe dovuto essere ospite tra meno di un mese. La sua scomparsa ha scosso l'intero team, anche se il ricordo della sua straordinaria carriera continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni indimenticabili. La manifestazione, con tutto il suo affetto, onora la memoria di un’icona che ha fatto sorridere generazioni.

Di seguito il comunicato: È stato lo stesso Valerio Manisi, regista e sceneggiatore del cortometraggio “Viva la Vita” del 2019 con protagonista Alvaro Vitali, a manifestare il cordoglio per la scomparsa dell’attore romano attraverso un video pubblicato pochi giorni fa sulle pagine social del Comedy Film Fest. Un cordoglio cui si associano il Direttore Generale, Dario Pinelli e il Direttore Artistico, Maximilian Law, nonché tutto lo staff del CFF, specie poiché Vitali è scomparso a meno di un mese dal talk che lo avrebbe visto al centro dell’edizione 2025 di Maruggio (TA). La notizia del suo decesso ha tragicamente colto di sorpresa tutti, infatti, era in programma una sua partecipazione al CFF volta a conferirgli un premio e inserirlo di diritto nel vasto panorama dei grandi attori della commedia all’italiana che hanno fatto ridere intere generazioni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Alvaro Vitali sarebbe stato ospite al Comedy film festival di Maruggio Tra meno di un mese

