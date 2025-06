Altro divorzio per Chiara Ferragni | il nuovo team di comunicazione scarica l’influencer per incompatibilità di pensiero

Un’altra tegola per Chiara Ferragni, che si trova nuovamente al centro di polemiche e difficoltà. Dopo scandali, crisi aziendali e personali, il nuovo team di comunicazione decide di interrompere la collaborazione, evidenziando divergenze di pensiero. Un colpo duro che aggiunge ulteriore pressione a una delle influencer più influenti del panorama italiano. La domanda ora sorge spontanea: come reagirà Chiara a questa nuova sfida?

Altra batosta per Chiara Ferragni: anche il team di comunicazione che aveva scelto per rilanciarsi ha deciso di chiudere la collaborazione. L’annus horribilis dell’imprenditrice sembra non avere fine. Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, i guai legali, la crisi delle sue aziende, la separazione da Fedez e la rottura con l’ultimo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera, arriva questo altro duro colpo. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il divorzio tra Chiara Ferragni e Roberta Sarzanini. Lo scorso anno, nel tentativo di rimettere insieme i pezzi della sua immagine pubblica e imprenditoriale, Ferragni si era affidata a Roberta Sarzanini, una delle professioniste più affermate nel mondo della comunicazione in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: chiara - ferragni - team - comunicazione

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

Il fruttolo, l'Estathe e il capello mai analizzato: il nuovo colpo di scena nel caso Garlasco dai dna nella spazzatura di Chiara Poggi Vai su Facebook

Chiara Ferragni, è crisi nera. Lasciata (anche) dal nuovo team di comunicazione; Altro divorzio per Chiara Ferragni: il nuovo team di comunicazione scarica l'influencer per «incompatibilità di pensiero; Le concitate mail tra Balocco e lo staff Ferragni: Su beneficenza prende meriti che non ha.

Chiara Ferragni, è crisi nera. Lasciata (anche) dal nuovo team di comunicazione - La collaborazione tra Ferragni e Roberta Sarzanini si interrompe definitivamente dopo appena un anno di lavoro. Da today.it

Ferragni, team in crisi: dal capo della comunicazione all'assistente personale, chi è in discussione - Il Gazzettino - «Un altro grande risultato: Chiara Ferragni Premiere inedita a New York. Scrive ilgazzettino.it