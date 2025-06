Altro che miracolo è uno scandalo | il Pd attacca sul caso Civiglio

Dopo oltre un anno di attesa, la riapertura parziale della strada di accesso a Civiglio accende nuove speranze, ma il Partito Democratico non abbassa la guardia. Per il consigliere Lorenzo Cantaluppi, si tratta di più di un semplice incidente: è uno scandalo che rivela le inefficienze di una gestione amministrativa. Il quartiere, semi-isolato, si riprende lentamente, ma il dibattito sulla reale svolta non si ferma qui.

Dopo oltre 13 mesi di chiusura, la strada di accesso a Civiglio potrebbe finalmente riaprire, anche se solo in parte. Ma per il Partito Democratico non c’è nulla da festeggiare. “Altro che miracolo, è uno scandalo”, tuona il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi. Il quartiere, semi-isolato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

