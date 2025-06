Altri 15 a Gjader | il governo tira dritto e ignora i giudici

In un contesto di tensione crescente, il governo albanese conferma la sua determinazione a proseguire senza sosta, ignorando le sentenze dei giudici e rischiando di compromettere ulteriormente il fragile progetto di Albania. Con l’aggiunta di altri quindici personaggi a Gjader, la situazione si fa sempre più intricata e critica. La domanda che emerge spontanea è: fino a quando questa linea dura potrà reggere?

Il governo ha intenzione di tirare dritto e non vuole far affondare il progetto Albania, benchĂ© barcollante, a costo di qualsiasi forzatura. Nel tardo pomeriggio di giovedì quindici nuove persone . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Altri 15 a Gjader: il governo tira dritto e ignora i giudici

In questa notizia si parla di: governo - dritto - gjader - tira

Altri 15 a Gjader: il governo tira dritto e ignora i giudici; Albania, si riparte: altro trasferimento, il governo tira dritto | .it; Lega, scintille con Tajani, Meloni tira dritto: nuovo decreto Albania.

Altri 15 a Gjader: il governo tira dritto e ignora i giudici - Immigrazione (Italia) Il governo ha intenzione di tirare dritto e non vuole far affondare il progetto Albania, benché barcollante, a costo di qualsiasi forzatura. ilmanifesto.it scrive

Il governo tira dritto sui centri in Albania: “Soluzioni innovative” - MSN - La sentenza della Cassazione del 19 dicembre è benzina per il governo, che vuole riattivare subito i centri di Shëngjin e Gjadër per contrastare l’immigrazione irregolare. Segnala msn.com