Altri 10 giorni di caldo record le previsioni | fino a 40 gradi all’ombra e notti ‘super tropicali’

Il caldo record che sta infiammando l’Italia sembra non voler mollare la presa: con temperature che sfiorano i 40°C e notti tropicali da sud a nord, le previsioni annunciano altri 10 giorni di super afa. La colpa? L’anticiclone africano Pluto, che tiene saldamente in pugno il clima estivo. Riusciremo a resistere ancora a lungo, o questa ondata di calore cambierà le nostre abitudini?

Roma, 28 giugno 2025 – Chi sperava che il caldo record di questi giorni avesse le ore contate dovrà ricredersi. L'eccezionale ondata di afa legata all' anticiclone africano Pluto è destinata a durare per almeno altri 10 giorni con temperature che toccheranno i 40 gradi all’ombra da nord a sud della penisola. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, del iLMeteo.it, il caldo anomalo iniziato durante i primi giorni di giugno è destinato a perdurare ancora per molto. “Le proiezioni meteorologiche non riescono a vedere un importante cambio dello scenario sinottico”, sottolinea il meteorologo, secondo cui “anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un caldo eccezionale in Italia, associato all'anticiclone africano Pluto, guardiano del quarto cerchio infernale della Divina Commedia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Altri 10 giorni di caldo record, le previsioni: fino a 40 gradi all’ombra e notti ‘super tropicali’

