Altre cinque ecoisole a Lucca Sono già operative

Lucca si conferma sempre più all’avanguardia nella gestione sostenibile dei rifiuti: sono infatti operative altre cinque ecoisole, che si aggiungono alle sei già attive, rafforzando il sistema di raccolta e tutela ambientale. Videosorvegliate e strategicamente posizionate in luoghi di grande passaggio, queste nuove postazioni testimoniano l’impegno concreto della città verso un futuro più pulito e responsabile. La rivoluzione ecologica continua, guidata da comunità sempre più consapevoli e coinvolte.

Lucca, 28 giugno 2025 – Entrano in funzione altre 5 ecoisole per la raccolta dei rifiuti che si aggiungono alle 6 già operative. Le cinque nuove postazioni, videosorvegliate al pari delle altre 6, come specifica la presidente Sistema Ambiente Sandra Bianchi e l’assessore Cristina Consani per il Comune di Lucca sono in Piazzale Berta di Toscana in località S.Maria a Colle, nel parcheggio pubblico viale S.Concordio via Savonarola, nel parcheggio di via della Chiesa a S.Filippo adiacente agli impianti sportivi, in piazza Maurizio Mennucci a Ponte a Moriano e in via di Sant’Alessio. “Il sistema è ampiamente collaudato e permette, con le stesse modalità delle postazioni dentro le mura, di conferire in ogni momento i propri rifiuti in aggiunta al servizio di raccolta domiciliare porta a porta, che rimane inalterato – spiegano Consani e Bianchi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it