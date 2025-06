Alto Adige precipita da una via ferrata e muore sotto gli occhi di due escursionisti | il volo di 100 metri nel vuoto

Una tragedia si è consumata sull'Alto Adige, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita precipitando da una via ferrata nel vuoto di oltre 100 metri, davanti agli occhi di due escursionisti. Un dramma che scuote il mondo dell’avventura e ci invita a riflettere sulla sicurezza in montagna. La notizia ci ricorda quanto siano fragili i momenti di passione tra sfide e rischi, lasciando aperto il dibattito su come prevenire tali incidenti.

È precipitato per un centinaio di metri ed è morto sul colpo, sotto gli occhi di due escursionisti. La vittima è un uomo di 59 anni, nato in Albania ma residente da tempo in Alto Adige, caduto nella tarda mattinata di oggi 28 giugno lungo la via ferrata delle cascate di Stulle, in Val Passiria. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, quando l’escursionista, che stava affrontando da solo il percorso attrezzato, aveva appena concluso il secondo tratto della ferrata. Si trovava all’inizio del sentiero finale, quello che riporta verso valle, quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso l’equilibrio. 🔗 Leggi su Open.online

