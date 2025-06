Alta tensione fra tassisti e Ncc in stazione Centrale i van accerchiati ai parcheggi Uber | Andate via qui non potete restare

Tensione alle stelle tra tassisti e NCC alla stazione centrale di Milano, dove un confronto acceso si è trasformato in una vera e propria battaglia di nervi. I veicoli delle due categorie si fronteggiano tra insulti e minacce, mentre forze dell’ordine e militari cercano di sedare gli animi. Una scena che evidenzia le fragilità di un sistema in crisi, e che ci invita a riflettere sulle sfide del trasporto urbano.

Milano, 28 giugno 2025 – “Vai via, qui non puoi caricare”. “Siete in venti contro uno, bravi.”. Ore 14.30 di ieri, siamo in uno dei parcheggi ricavati tra la Galleria delle Carrozze e piazza Duca d’Aosta. Un manipolo di tassisti circonda il van di un ncc: volano parole grosse e minacce reciproche, fin quando poliziotti e militari dell’Esercito intervengono per placare gli animi. Il litigio va in scena proprio lungo i cinque stalli dipinti di nero che da qualche giorno sono comparsi davanti alla stazione Centrale: sono posteggi riservati a Uber, ribattezzata Ruber con una “ R” appiccicata di fianco al nome della società californiana da sempre accusata di concorrenza sleale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alta tensione fra tassisti e Ncc in stazione Centrale, i van accerchiati ai parcheggi Uber: “Andate via, qui non potete restare”

