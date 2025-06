Almeno 34 morti a Gaza nei raid israeliani da ieri sera

La violenza nel cuore di Gaza si aggrava, con almeno 34 vittime registrate nelle ultime ore a causa degli attacchi israeliani. Tra le vittime ci sono civili innocenti e sfollati, mentre la tensione continua a salire in un'area già martoriata dalla guerra. La comunità internazionale osserva preoccupata, sperando in un'immediata de-escalation per fermare questa spirale di violenza e sofferenza. La situazione resta critica e richiede azioni concrete per la pace.

Almeno 34 persone sono state uccise a Gaza negli attacchi israeliani dalla tarda serata di venerdì fino a stamattina. Lo scrive l'Associated Press sul suo sito web citando il personale sanitario della Striscia. Tra le vittime, ci sono 12 persone uccise allo Stadio Palestine di Gaza City che ospita gli sfollati, e altre otto in appartamenti, secondo il personale dell' ospedale Shifa dove sono stati trasportati i corpi. Altre sei persone sono state uccise nel sud di Gaza quando un attacco ha colpito la loro tenda ad al Mawasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Almeno 34 morti a Gaza nei raid israeliani da ieri sera

