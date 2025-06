almanacco del 28 06 2025

Benvenuti all'Almanacco di oggi, sabato 28 giugno 2025! Un giorno ricco di storia e di celebrazioni, tra cui il ricordo di Sant'Ireneo di Lione, vescovo e martire. Oggi festeggiamo i compleanni di grandi personalità come Luigi Pirandello, Sabrina Ferilli, Marco Columbro e Muhammad Yunus. Unisciti a noi nel fare gli auguri a tutti i nati di oggi e scopri le curiosità di questa giornata speciale. E ora, cominciamo!

almanacco del giorno sabato 28 giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda sant'ireneo di Lione vescovo e Martire sono nati a oggi Luigi Pirandello Sabrina Ferilli Marco Columbro Muhammad yunus e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e allora auguri e tutto per fili ed Emilia Wine listino salutiamo starà Sabrina Domenico Isabel Angela Antonietta e Giacomo e con loro no insieme andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo che è bello è musicale perché il 28 giugno del 1846 viene inventato il sassofono violino sassofono è una bella veramente veramente veramente Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno