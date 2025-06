Alluvione finora affidati lavori per 65 milioni per venti strade provinciali | un anno per completare gli interventi

La Provincia di Forlì-Cesena dà il via a un importante investimento di 65 milioni di euro, destinato al ripristino di venti strade provinciali gravemente danneggiate dall’alluvione del 2023. Dopo aver affidato i lavori, si prevede un anno di interventi per garantire sicurezza e ripresa economica alla zona. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nella ricostruzione post-disastro e nel rafforzamento della resilienza territoriale.

La Provincia di Forlì-Cesena ha aggiudicato tutti i lavori per il ripristino di 20 strade provinciali danneggiate dall'alluvione del 2023, in attuazione delle ordinanze 33 e 35 del Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione. Questo segna l'avvio di un investimento di 65 milioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

