Alluvione a Ravenna | 15 milioni per ripristino dell’argine del Lamone

Un nuovo capitolo nella lotta contro le alluvioni in Emilia-Romagna: 15 milioni di euro sono stati stanziati per rafforzare gli argini del Lamone, tra Traversara e Mezzano. Mentre la notte porta con sé ricordi di tracimazioni e inondazioni, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. Scopriamo insieme come questi investimenti possano fare la differenza e prevenire future emergenze.

Bologna, 28 giugno 2025 – Uno stanziamento di 15 milioni di euro finalizzato alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli argini del Lamone nel tratto compreso tra la frazione bagnacavallese di Traversara e quella ravennate di Mezzano. Inondazioni in Emilia-Romagna. Nella notte il fiume Lamone ha tracimato dal cantiere di ricostruzione dell' argine allagando la zona rossa di Traversara. E' quanto previsto, come recita un comunicato della Regione, dall'ordinanza della struttura commissariale dello scorso 17 giugno, riguardo una delle aree più danneggiate dalle piene degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Ravenna: 15 milioni per ripristino dell’argine del Lamone

In questa notizia si parla di: milioni - lamone - alluvione - ravenna

Michele de Pascale presenta il piano di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a Faenza e nella vallata del Lamone Vai su Facebook

Alluvione a Ravenna: 15 milioni per ripristino dell’argine del Lamone; Alluvione, stanziati 15 milioni per la sicurezza di Traversara; Faenza protegge il Borgo da nuovi allagamenti: al via intervento da 7 milioni per argini e area di laminazione.

Lamone 15 milioni per la messa in sicurezza degli argini a Traversara - Per la messa in sicurezza degli argini del Lamone nel tratto tra Traversara a Mezzano, nel ravennate sono in arrivo 15 milioni di euro. corriereromagna.it scrive

Alluvione, stanziati 15 milioni per la sicurezza di Traversara - Uno stanziamento di 15 milioni di euro per le opere di messa in sicurezza degli argini del Lamone nel tratto tra Traversara (frazione di Bagnacavallo) e Mezzano, nel Ravennate. Scrive rainews.it