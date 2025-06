Alluvione 15 milioni per una delle ferite più grandi | tra due mesi pronto il progetto per l' argine di Traversara

Un intervento di grande rilevanza prende forma per proteggere il territorio e restituire sicurezza ai cittadini colpiti dall'alluvione: 15 milioni di euro destinati all’arginatura di Traversara, un passo fondamentale per riparare una delle ferite più profonde del ravennate. Entro due mesi sarà pronto il progetto che, con impegno e determinazione, mira a rafforzare le difese e prevenire future emergenze. La ripresa comincia ora.

Uno stanziamento di 15 milioni di euro per le opere di messa in sicurezza degli argini del Lamone nel tratto tra Traversara a Mezzano, nel ravennate. E' quanto previsto dall'ordinanza della struttura commissariale dello scorso 17 giugno, riguardo una delle aree più danneggiate dalle piene degli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

