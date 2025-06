Alligator Alcatraz la struttura dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli | le immagini dal drone

In un angolo remoto delle Everglades, tra paludi infestate da alligatori e pitoni, sta nascendo “Alligator Alcatraz”: una struttura di detenzione per immigrati che promette di rivoluzionare i metodi di deportazione. Le immagini dal drone mostrano un’installazione imponente, circondata da natura selvaggia e insidiosa. Questa iniziativa, ancora in fase di completamento, solleva interrogativi sulla sua efficacia e le implicazioni etiche. Ma cosa ci aspetta davvero in questa terra di confine?

‘Alligator Alcatraz’, una struttura di detenzione per immigrati situata in un aeroporto isolato delle Everglades, circondato da paludi piene di zanzare, pitoni e alligatori, è a pochi giorni dall’essere operativa, hanno detto martedì funzionari federali. I funzionari della Florida stanno accelerando la costruzione di quello che hanno soprannominato “Alligator Alcatraz” per aiutare a portare avanti il??programma di deportazione di massa del presidente Donald Trump, lavorando per costruire un complesso di tende pesanti, roulotte ed edifici temporanei simili ai siti utilizzati durante i disastri naturali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alligator Alcatraz, la struttura dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli: le immagini dal drone

