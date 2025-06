Allerta per il caldo torrido in Sardegna previsti 41 gradi

Preparatevi, Sardegna: un'ondata di caldo torrido sta per investire l'isola, con temperature che toccheranno i 41 gradi. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta, prevista dal pomeriggio di domenica 29 fino a inizio settimana, per garantire la sicurezza e sensibilizzare tutti a rispettare le precauzioni necessarie. Restate aggiornati e scoprite come affrontare al meglio questa intensa ondata di calore.

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta per le alte temperature in Sardegna. Sono infatti attese punte di 40-41 gradi dapprima sui settori occidentali in estensione lunedì 30 ai settori orientali dell'Isola. Non andrà meglio nelle ore serali e notturne: le previsioni indicano temperature minime diffusamente superiori ai 20 gradi in tutta la regione. L'avviso di allerta scatterà dal pomeriggio di domenica 29 e durerà fino alle 18 di lunedì 30. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allerta per il caldo torrido in Sardegna, previsti 41 gradi

