Allerta per il caldo a Verona | Farmacie presidio prioritario di prossimità al servizio dei cittadini

In un’estate segnata da temperature record e allerta rossa a Verona, le farmacie si confermano un presidio fondamentale per la salute dei cittadini. La Protezione civile del Veneto invita alla prudenza, e Farmacieunite sottolinea il ruolo cruciale di queste strutture nel garantire assistenza, consigli e prodotti essenziali. In un momento così delicato, affidarsi alle farmacie diventa ancora più importante: sono il primo soccorso a portata di mano.

La Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allerta rossa a causa delle elevate temperature. In considerazione di questa situazione, che si ripeterà con ogni probabilità durante l’estate, l’associazione nazionale Farmacieunite ha voluto ricordare ai cittadini che le farmacie. 🔗 Leggi su Veronasera.it

