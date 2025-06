Allerta caldo quali sono le città con bollino rosso domani domenica 29 giugno | 40°C all’ombra da Nord a Sud

Preparatevi a vivere un’altra giornata da record con l’allerta caldo in tutta Italia: domani, domenica 29 giugno, ben 21 città su 27 saranno segnate dal bollino rosso, il massimo livello di rischio. Da Nord a Sud, il caldo estremo invaderà le città più grandi e affollate, mettendo a dura prova la salute e il comfort di cittadini e turisti. Scoprite quali sono le metropoli coinvolte e come proteggersi al meglio in queste giornate torride.

Domenica 29 giugno saranno ben 21 (su 27 monitorate) le città da bollino rosso in Italia. Tra queste Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: città - bollino - rosso - domenica

Caldo sempre più forte sull’Italia, oggi bollino arancione in tre città - L'Italia si prepara a vivere una delle giornate più calde dell'estate, con temperature in netto aumento e livelli di allerta crescenti.

Quali saranno le città da bollino rosso #sabato28 e #domenica29 #giugno ? Vai su X

ONDATA DI CALORE IN ARRIVO: PESCARA TRA LE CITTÀ DA BOLLINO ROSSO Il Ministero della Salute ha inserito Pescara tra le città da bollino rosso per l’ondata di calore prevista nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno. Si prevedo Vai su Facebook

Caldo infernale sull'Italia, è allarme rosso nel weekend: ecco le città più torride; Meteo, quali saranno le città da bollino rosso per il caldo sabato 28 e domenica 29 giugno; Allerta caldo in Italia, domenica saranno 21 le città da bollino rosso.