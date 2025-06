Allerta caldo quali sono le città con bollino rosso domani domenica 29 giugno | 40°C all'ombra da Nord a Sud

Preparatevi all’onda di calore: domenica 29 giugno ben 21 città italiane sono segnalate con bollino rosso per le temperature elevate. Da Nord a Sud, l'ombrello sarà un accessorio fondamentale per affrontare i picchi di caldo intenso. Scopri quali località si trovano in prima linea in questa emergenza estiva e come proteggerti al meglio dalle ondate di calore. Continua a leggere per tutti i dettagli!

Domenica 29 giugno saranno ben 21 (su 27 monitorate) le città da bollino rosso in Italia. Tra queste Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caldo sempre più forte sull’Italia, oggi bollino arancione in tre città - L'Italia si prepara a vivere una delle giornate più calde dell'estate, con temperature in netto aumento e livelli di allerta crescenti.

Il caldo torrido non dà tregua all'Italia.Anzi,nel fine settimana aumentano le città marchiate dal bollino rosso:oggi saranno 17 mentre saliranno a 21 nella giornata di domani domenica: 40 gradi in varie località.Monte Bianco a 4750 mt. temperature sopra lo zer Vai su X

ONDATA DI CALORE IN ARRIVO: PESCARA TRA LE CITTÀ DA BOLLINO ROSSO Il Ministero della Salute ha inserito Pescara tra le città da bollino rosso per l’ondata di calore prevista nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno. Si prevedo Vai su Facebook

