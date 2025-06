Allerta caldo estremo in Italia succederà tra oggi e domani Le città a rischio inferno

L'Italia è alle prese con un'ondata di caldo estremo senza precedenti, che sta infiammando città da nord a sud. Le temperature record e le allerte rosse del Ministero della Salute segnalano un'emergenza nazionale imminente, con il fine settimana che si preannuncia infuocato. È fondamentale rimanere informati e adottare tutte le precauzioni necessarie: la sicurezza di tutti dipende da noi.

L' Italia brucia sotto un'ondata di caldo senza precedenti, con temperature torride che non lasciano scampo da nord a sud. Il fine weekend si preannuncia rovente, come confermato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che ha emesso allerte rosse per un numero crescente di città. Un'emergenza nazionale: il bilancio delle città in allerta rossa. La morsa del caldo è implacabile. Oggi, sabato 28 giugno, ben 18 delle 27 città monitorate sono sotto bollino rosso, il massimo livello di allerta che indica condizioni di emergenza con effetti negativi significativi sulla salute.