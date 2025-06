Allegri beffa Gasperini | il colpo basso sul mercato già infiamma la sfida

L'aria si fa calda nel calcio italiano: Max Allegri mette a segno un colpo basso ai danni di Gasperini, incendiando ulteriormente la sfida tra i due tecnici. Mentre il mercato infiamma, le mosse dei club si fanno sempre più decisivi e complicate. La tensione aumenta, e ora più che mai, ogni mossa può cambiare le sorti della prossima stagione: il duello tra Allegri e Gasperini entra nel vivo.

Il mercato impazza ed arriva il colpo basso da parte del tecnico del Milan a Gasperini: ora c’è un problema davvero grande (Ansa Foto) – SerieAnews Max Allegri sta faticosamente cercando di costruire un Milan all’altezza in vista della prossima stagione. Un lavoro di concerto con il ds Tare che non è certo semplice: basti pensare come nessun acquisto di livello sia stato portato a termine. La cessione di Reijnders è stata dolorosa, l’olandese non è stato ancora rimpiazzato. Modric dovrebbe arrivare a parametro zero, per la mediana si lavora anche per Samuele Ricci del Torino e Xhaka del Bayer Leverkusen: rumors al momento, trattative in piedi ma non ancora concluse proprio come quella per Jashari del Club Brugge. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Allegri beffa Gasperini: il colpo basso sul mercato già infiamma la sfida

Milan, toto-panchina: tra Allegri e Gasperini, spunta Italiano: caccia al tecnico per la rinascita - Il Milan si trova a un importante bivio dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Mentre si intensificano le speculazioni su Allegri e Gasperini, il nome di Italiano emerge come potenziale nuovo tecnico.

Niente Palladino, niente Motta: il dopo Gasperini all’Atalanta sarà guidato da Ivan Juric ? Il nuovo corso post Gian Piero Gasperini sarà guidato dal 49enne croato, che sottoscriverà con la società nerazzurra un contratto biennale con opzione sul terzo a Vai su Facebook

Colpo di scena, annuncio da Bergamo: Gasperini al Milan - MSN - Fino a pochi giorni fa il favorito per diventare l'allenatore del Milan nella prossima stagione sembrava Massimiliano Allegri. Secondo msn.com

Napoli, Gasperini prima alternativa ad Allegri per il dopo-Conte - MSN - Nel caso in cui dovesse clamorosamente saltare Allegri, il colpo De Bruyne è il biglietto da visita di De Laurentiis per tutti gli altri allenatori in lista: in cima ai piani B c'è proprio il ... Da msn.com