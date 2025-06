Alle nozze dei Bezos trionfa il Made in Italy | ecco il menù gourmet che esalta l’eccellenza della Campania inebriando gli ospiti vip

Alle nozze di Jeff Bezos e Laurenz Sanchez trionfa il Made in Italy: il menù gourmet M249, che celebra l’eccellenza campana, ha inebriato gli ospiti VIP con sapori autentici. E per chiudere in grande stile, gli sposi hanno scelto l’iconico Harry’s Bar di Venezia, un luogo simbolo di convivialità e glamour. Ma dietro questa esclusiva celebrazione si cela un segreto che rende l’evento ancora più memorabile...

E per finire in bellezza, oggi gli sposi Jeff Bezos e Laurenz Sanchez hanno riunito i loro ospiti all’insegna della convivialità nell’iconico Harry’s Bar, storico locale di Arrigo Cipriani molto amato dalla clientela americana vip, per un pranzo. Ma nel loro caso, parlare di semplice pranzo è una semplificazione doverosa che neppure la sintesi giornalistica potrebbe giustificare. Il ristorante, infatti, è stato chiuso “per evento privato”. Ma tant’è: i Bezos, dopo la lunga serata di ieri sull’ isola di San Giorgio, dove si sono scambiati gli anelli, si sono concessi un pranzo nel “cuore” della città prima della festa finale di questa sera all’Arsenale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alle nozze dei Bezos trionfa il Made in Italy: ecco il menù gourmet che esalta l’eccellenza della Campania inebriando gli ospiti vip

In questa notizia si parla di: bezos - nozze - trionfa - made

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Alle nozze dei Bezos trionfa il Made in Italy: ecco il menù gourmet che esalta l’eccellenza della Campania inebriando gli ospiti vip Vai su X

Alle nozze dei Bezos trionfa il Made in Italy: ecco il menù gourmet che esalta l'eccellenza della Campania inebriando gli ospiti vip; Dal Punjab al cuore della Toscana, il ristorante Haveli conosce il segreto per un matrimonio indiano perfetto; L'e-commerce che vuole diventare leader mondiale nel business dei matrimoni.

Matrimonio Bezos: l'abito (ispirato a Sophia Loren), gli invitati vip, l'impasto della pizza da Napoli, i regali - Il matrimonio più esclusivo dell'anno ha visto il creatore di Amazon e la gionalista americana convolare a nozze, il 27 giugno, nell' esclusiva cornice ven ... Si legge su today.it

Nozze Bezos, "grazie Venezia": Jeff e Lauren celebrano l'amore tra star e miliardi - Sull'isola di San Giorgio Maggiore, tra l'eleganza dei canali e l'applauso di 250 celebrità, i 'Sanchoz' hanno detto sì in una cerimonia spettacolare ... Secondo msn.com